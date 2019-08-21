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  4. 21 Ağustos 2019 17:22

ÖTV muafiyeti bitti, beyaz eşya bitti

ÖTV muafiyeti uygulamasının haziranda sona ermesinin de etkisiyle beyaz eşya pazarında iç satışlar yüzde 31 oranında geriledi.

ÖTV muafiyeti bitti, beyaz eşya bitti
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya pazarındaki daralma temmuz ayında da devam etti. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 31 düşüşle 459 bin 658’e geriledi.

Ocak-temmuz döneminde iç satışlar yüzde 12 düşüşle 3.4 milyon olarak kayda geçti.

TÜRKBESD’in açıklamasında küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ihracat artış ivmesinin de yavaşladığı bildirildi. Verilere göre beyaz eşya ihracatı temmuzda yüzde 1 artışla 1.55 milyona, ocak-temmuz döneminde de yüzde 1 artışla 10.5 milyona çıktı.

Beyaz eşya üretimi ise temmuz ayında yüzde 10 düşüşle 2.03 milyon adet, ocak-temmuz döneminde yüzde 2 düşüşle 14.04 milyon adet olarak kaydedildi.

 

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