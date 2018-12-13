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  4. 13 Aralık 2018 16:45

Pakistan'dan sonra o ülke ATAK siparişi verdi

T129 ATAK taktik keşif ve taaruz helikopteri Pakistan'dan sorna Filipinler tarafından da sipariş edildi.

Pakistan'dan sonra o ülke ATAK siparişi verdi
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T129 ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan’ın ardından Filipinler’e de ihraç edilecek. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana yaptığı açıklamada satış görüşmelerinin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK’ı seçtiğini açıkladı. General Lorenzana, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı.

Filipin Hava Kuvvetleri, Saldırı Helikopteri Edinme Projesi kapsamında 24 adet taarruz helikopteri satın almayı öngörüyordu. Ancak Lorenzana, bütçe yetersizliğinden ötürü ancak 8 ila 10 adet arasında ATAK satın alabileceklerini duyurdu.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI DÜN AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz" dedi.

İLK İHRACAT PAKİSTAN'A

Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

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