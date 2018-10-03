Patron oradan kayboldu, çalışanlar şirkete el koydu

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. 120 çalışanı olan 10 yıllık şirketin patronu kayıplara karıştı. Şirket çalışanları internet sitesine koyduğu mesajda şirketin maddi zorluklar nedeniyle ticari faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Açıklamada şirket yöneticilerine ulaşılamadığı da belirtiliyor. Firmanın mali müşaviri konuyla ilgili bilgi vermedi.

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre dört ilde sekiz şubesi olan etiket imalatçısı ve kırtasiyeci Jupiter Barkod ve Kırtasiye A.Ş. kepenk kapattı. Patron S.D.’ye ulaşılamıyor. Şirketin Mali Müşaviri Hüseyin İpek sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söylerken, şirketin sahibine ulaşma çabalarımızı yanıtsız bıraktı. Bu arada çalışanlar kurumun internet sitesini ele geçirdi.

İnternet sitesinde çalışanlardan Serkan Kayabaşı’nın isminin olduğu şu mesaj yayınlandı: Şirketimizde ani maddi zorluklar nedeniyle batak vermiş bulunuyoruz. Şirket yöneticilerimize ulaşamıyoruz. Sistemi ve e-postaları kötüye kullanım olmaması amacıyla ben durdurdum. Bilgileriniz ve bütün veriler hepsi yedekli bir şekilde güvencem altındadır.