SON DAKİKA
MALİYE BAKANI'NDAN DOLAR AÇIKLAMASI: MERAK ETMEYİN...
Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...
Maliye Bakanı'ndan dolar açıklaması: Merak etmeyin...
Dolar ve euro baş aşağı gidiyor !
Dolar ve euro baş aşağı gidiyor !
Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
Göz rengini değiştirmek istedi, gözünden oldu
Göz rengini değiştirmek istedi, gözünden oldu
Bir tek Tweet ile vergi muafiyeti geldi !
Bir tek Tweet ile vergi muafiyeti geldi !
Doğan Grubu'ndan bir dev satış daha ! Resmen duyuruldu
Doğan Grubu'ndan bir dev satış daha ! Resmen duyuruldu
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı
Meteoroloji'den haftasonu uyarısı
34 ilde yeni operasyon: Çok sayıda askere gözaltı kararı
34 ilde yeni operasyon: Çok sayıda askere gözaltı kararı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 13 Nisan 2018 11:05

Pegasus ve Alitalia ortak uçuş anlaşması imzaladı

Türkiye'nin öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus ve İtalya’nın önde gelen havayolu şirketi Alitalia, ortak uçuş anlaşması imzaladı.

Pegasus ve Alitalia ortak uçuş anlaşması imzaladı
A+ A-

Pegasus ve İtalya’nın önde gelen havayolu şirketi Alitalia, ortak uçuş anlaşması imzalayarak birbirlerinin anlaşmalı uçuşları için bilet satmaya başladı. Yapılan çift taraflı kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri İstanbul Sabiha Gökçen’den Roma aktarmalı olarak Bari, Cenova, Katanya, Napoli, Torino ve Venedik iç hatlarına, Alitalia’nın misafirleri ise Roma, Bergamo, Bolonya’dan İstanbul Sabiha Gökçen’e ve aktarmalı olarak yurt içinde İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Ankara’ya, yurt dışında ise Tiflis’e bilet alabiliyor.

 Pegasus ile Alitalia’nın imzaladığı çift taraflı kod paylaşımı anlaşması kapsamında, Pegasus misafirleri Alitalia’nın Bari, Cenova, Katanya, Napoli, Torino ve Venedik seferlerine biletlerini Pegasus’un tüm satış kanalları üzerinden alabiliyor. Alitalia misafirleri de Pegasus’un Roma, Bergamo, Bolonya seferleri ile İstanbul Sabiha Gökçen’e ya da İstanbul Sabiha Gökçen’den bağlantılı olarak yurt içinde İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Ankara ve yurt dışında Tiflis uçuşlarına Alitalia’nın tüm satış kanalları üzerinden biletlerini alabiliyor.

 

pegasus , Alitalia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM