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  4. 26 Mart 2018 09:50

Pegasus’tan dev uçak yatırımı

Pegasus 167 adet uçak yatırımı için 22 milyar TL'nin üzerinde yatırım değeri üzerinden teşvik belgesi aldı.

Pegasus’tan dev uçak yatırımı
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Pegasus Hava Taşımacılığı 167 adet uçak yatırımı için 22.12 milyar TL’nin üzerinde yatırım değeri üzerinden teşvik belgesi aldı.

Resmi Gazete’de haftasonu yer alan teşvik belgesine göre Pegasus, tarifeli havayolu taşımacılığında kullanılacak 167 adet uçak yatırımı için toplamda 22.12 milyar TL yatırım değeri üzerinden teşvik belgesi verildi.

Teşvik kapsamında 7 yıl süresince sigorta primi işveren hisse desteği, gümrük vergisi muhafiyeti, faiz desteği, yüzde 50 oranında yatırıma katkı oranı ile yüzde 90 oranında vergi indirimi desteği de sağlanacak.

Reuters

pegasus , uçak yatırımı
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