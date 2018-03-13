Pegasus'tan yüzde 30 indirimli bilet müjdesi

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, seyahat etmenin keyfine varmak isteyenlere özel bir kampanya başlattı.

Pegasus'un mobile özel bahar kampanyasından yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alarak, 9 Nisan-7 Haziran'da tüm yurt içi hatlara yüzde 30 indirimli uçabilecek.

Pegasus'un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve bahar kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere "www.flypgs.com" üzerinden ulaşılabilirken, kampanya biletleri sadece Pegasus'un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.