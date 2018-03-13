SON DAKİKA
DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: YPG ÇEKİLECEK
Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde !
Euro rekor kırdı, dolar 3 ayın zirvesinde !
Sürücüler dikkat ! EDS'den ceza yağıyor; 1 ayda 50 bin ceza...
Sürücüler dikkat ! EDS'den ceza yağıyor; 1 ayda 50 bin ceza...
Güzel hemşire bu fotoğrafları yüzünden istifa etti !
Güzel hemşire bu fotoğrafları yüzünden istifa etti !
Fazla sütünü erkeklere satıyor
Fazla sütünü erkeklere satıyor
İstanbullulara kötü haber ! 1 TL umudu suya düştü...
İstanbullulara kötü haber ! 1 TL umudu suya düştü...
Dikkat ! Bugün başlayacak, haftasonuna kadar sürecek
Dikkat ! Bugün başlayacak, haftasonuna kadar sürecek
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Pornografik sitelere girenler fişlenecek
Pornografik sitelere girenler fişlenecek
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 13 Mart 2018 11:30

Pegasus'tan yüzde 30 indirimli bilet müjdesi

Biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alanlar, 9 Nisan-7 Haziran'da tüm yurt içi hatlara yüzde 30 indirimli uçabilecek.

Pegasus'tan yüzde 30 indirimli bilet müjdesi
A+ A-

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, seyahat etmenin keyfine varmak isteyenlere özel bir kampanya başlattı.

Pegasus'un mobile özel bahar kampanyasından yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 13-15 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alarak, 9 Nisan-7 Haziran'da tüm yurt içi hatlara yüzde 30 indirimli uçabilecek.

Pegasus'un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve bahar kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere "www.flypgs.com" üzerinden ulaşılabilirken, kampanya biletleri sadece Pegasus'un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

AA

pegasus , ucuza uçak bileti , pegasus indirim , uçak bileti indirimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM