Pepsi ve Burger King, Türkiye’de mahkemelik oldu

Burger King’in Türkiye’deki ilk restoranı 1995’te Ata Holding’e bağlı TAB Gıda AŞ bünyesinde açıldı. Anılan tarihten itibaren de Burger King restoranlarında Pepsi ürünleri kullanıldı. TAB Gıda’ya bağlı Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci’de de aynı markanın ürünleri tüketiciye sunuldu. Bu süreç Ocak 2019’da sona erdi. Pepsi yerine, yapılan ihaleyi kazanan Coca-Cola ürünleri söz konusu restoranlarda yer aldı.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre

25 milyon lira tazminat talebi

TAB Gıda restoranlarında Coca-Cola ürünlerinin kullanılması sonrası, Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım şirketi adına, anılan restoranlar için ürün alımı yapan grup şirketi Fasdat Gıda Dağıtım AŞ’ye karşı tazminat davası açıldı. İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, davanın açılması öncesi taraflar arasında bir dizi görüşme yürütüldü.

Pepsi tarafı, taahhüt edilen alım tamamlanmadan sözleşmenin feshedildiği gerekçesiyle 25 milyon liralık zararın ödenmesini istedi. Taraflar arasında yürütülen görüşmeler ve devreye giren arabulucu ile de sorun çözülemeyince konu yargıya taşındı.

Şirketin ticari itibarını etkiledi

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Pepsi ve Fasdat Gıda arasındaki son sözleşmenin tarihi 13 Mart 2012. Pepsi avukatlarının mahkemeye sundukları dava dilekçesine göre, Fasdat’ın 79 milyon litrelik ürün alımı yapması gerekiyordu. Dilekçeye göre kotanın dolmasına 9 milyon 949 bin 93 litre kala sözleşme 31 Aralık 2018’de feshedildi.

Pepsi’nin maddi ve manevi olarak zarara uğradığı iddia edilerek tazminat ödenmesi talep edildi. Dava dilekçesinde, mali kayıpların yanı sıra şirketin ticari itibarının da sarsıldığı öne sürüldü.

Söz vermedik

Pepsi’nin açtığı dava dosyasına savunmalarını sunan Fasdat Gıda avukatları ise dilekçelerinde özetle “Sözleşmemiz 5 yıllık süre ile sınırlı. Bu süre de doldu. 79 milyon litrelik bir alım taahhüdümüz yok. Tazminat talebi fahiş seviyede… Davanın reddine karar verilsin” dedi.

Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını aldıktan sonra davanın esasına ilişkin yargılama için süreci başlattı.

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