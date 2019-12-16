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  4. 16 Aralık 2019 11:30

Perakende satış hacmi azaldı

TÜİK'in yayımladığı Perakende Satış Endeksleri verilerine göre, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 5.9 arttı.

Perakende satış hacmi azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Perakende Satış Endeksleri, Ekim2018” verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.

TÜİK verilerine göre;

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.

Perakende ciro aylık yüzde 1.0, yıllık yüzde 12.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı.

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Perakende satış hacmi
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