PTT 5 bin kişiyi işe alacak

PTT Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda stratejik hedeflerini yenilediklerini ifade eden Akbulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, şubat ayı başlarında 2017 yılını istihdam seferberliği yılı olarak addetmesinden sonra biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. PTT Genel Müdürlüğü olarak yılın ilk yarısında 2 bin 500, diğer ikinci yarısında da 2 bin 500 olmak üzere toplamda 5 bin personeli istihdam edeceğiz." dedi.

"KPSS PUANINA GÖRE BELİRLENECEK"

Akbulut, istihdam edileceklerin, 72 bölümden mezun olanlar arasından KPSS puanına göre belirlendiğini anlatarak, bu kişilerin dağıtıcı ve gişe personeli olarak hizmet vereceğini dile getirdi. Personelin yaklaşık 4 bin 500 şubenin tamamında görevlendirileceğine işaret eden Akbulut, istihdam açığı bulunan bütün şubelere personel gönderileceğini aktardı.Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine başlattıkları çalışma kapsamında yıl içinde istihdam edecekleri 5 bin kişiden 2 bin 500'ünün sınava tabi tutulduğunu belirtti.

"2023 YILINDAKİ HEDEFİMİZ 15 BİN ŞUBE VE 100 BİN ÇALIŞAN"

"Ülke genelinde istihdamı sağlanacak 2 bin 500 kişinin mülakatlarının 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını bildiren Akbulut, "2 bin 500 kişi, Ramazan Bayramı'nın ardından istihdam açığı bulunan illerimizdeki şubelerde işbaşı yapacak. Bu kişileri bayramdan sonra ilan edip, göreve başlatacağız. Yılın ikinci yarısında da diğer ilanımıza çıkacağız. Yıl sonuna kadar da toplamda 5 bin kişiyi istihdam etmiş olacağız." diye konuştu.

Akbulut, gelecek yıllarda da aynı şekilde personel istihdamına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizim 2023 yılındaki hedefimiz, 15 bin şube ve 100 bin çalışan. Bu hedefi gerçekleştirmemiz için bütün altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. TÜBİTAK ile 'entegre yönetim sistemi' adı altında çalışma tamamladık. İnşallah önümüzdeki ay bunu yürürlüğe sokacağız. Merkez ve taşra teşkilatımızda bu çalışmanın neticelerini görmeye başlayacağız.

"KURMAKTA OLDUĞUMUZ 15 BÜYÜK ŞİRKETİMİZ VAR"

Bakanlar Kurulu kararı ile bir süre önce PTT'ye yurt içi ve yurt dışında şirket kurma, kurulmuş olan şirketlere ortak olma yetkisi verildiğini anımsatan Akbulut, "Kurmakta olduğumuz 15 büyük şirketimiz var. Bu şirketlerin istihdamları ekstra ayrıca olacak." dedi.

Dünya ile rekabet etmek için nitelikli personele ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Akbulut, personeli 5 ildeki eğitim merkezlerinde uygulanan işbaşı eğitimlerine tabi tuttuklarını söyledi.Akbulut, yılın ilk yarısında personelin yüzde 30'unun eğitildiğini aktararak, yılın ikinci dönem eğitim programına ise Ramazan Bayramısonrasında devam edileceğini kaydetti.