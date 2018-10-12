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  4. 12 Ekim 2018 15:40

Rekabet Kurulu’ndan Türk Telekom’a soruşturma

Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu’ndan Türk Telekom’a soruşturma
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Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan kiralık  devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı  ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini  ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma  sonrasında Şirket için soruşturma açılmasına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri  19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu,  bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin  ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk  Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı  ile karar verdi.”

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