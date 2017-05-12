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  4. 12 Mayıs 2017 08:20

Rus gemisi yola çıktı, Türkiye'ye geliyor

Rus tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamaların iptal edilmesinden sonra 3 bin tonluk buğday gemisi Türkiye'ye geliyor.

Rus gemisi yola çıktı, Türkiye'ye geliyor
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Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından, buğday taşıyan ilk kargo gemisinin Rusya’dan yola çıktığı bildirildi.

Rus Güney Gümrük Ofisi Basın Merkezi tarafından haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rus tahıl ürünlerine yönelik vergi uygulamasını iptal etmesinden sonra 3 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Rusya’nın Rostov-On-Don kentinden Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya’nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’den ihraç edilen domatesin dışında, tarafların tarım ürünlerinde tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın, Türkiye'den domatesin yanı sıra, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

buğday , rusya