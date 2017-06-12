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  4. 12 Haziran 2017 12:23

Ruslar bayram tatili için Türkiye'yi seçti

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Rusların bayram tatilinde Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi.

Ruslar bayram tatili için Türkiye'yi seçti
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Sputnik'te yer alan habere göre, ATOR'dan yapılan açıklamada, Rusya'da 1992'de devlet egemenliği deklarasyonunun kabul edildiği Rusya Günü tatilinde tercihlerini Türkiye'den yana kullandı.

Açıklamada "Haziran ayı için en popüler tatil noktaları sıralamasında Türkiye lider konumda" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada 10-12 Haziran döneminde Rus turistlerin yüzde 32 ilâ 372'sinin Türkiye'de tatil yapmak için rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Türkiye'yi ise yüzde 19'la Yunanistan ve Rusya izledi.

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği bugün Rusya Bayramı olarak kutlanıyor. Ayrıca 1991 yılında Boris Yeltsin de Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı olarak seçilmişti.

rusya , tatil , bayram