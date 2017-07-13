Ruslar işte bu yüzden Türkiye'yi tercih ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusyalı turistlerin tüketim önceliklerini inceledi. Türkiye'deki turizm sektörü temsilcileri için büyük önem taşıyan araştırmada, Ocak-Haziran 2017 döneminde Türkiye tur paketleri ile Rusya içi turların fiyatları karşılaştırıldı. Rusya’da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.

'Türkrus'un aktardığı habere göre, Rusya’daki 33 büyük tur operatöründen tur paketi satışı yapan Onlinetours.ru sitesi üzerinden 2017 yılının ilk yarısında satın alınan turların yüzde 25’inden fazlasını Türkiye turları oluşturdu. Rusya içi turların payı ise yüzde 20'e kaldı.

YÜZDE 40'I İKİ KİŞİ GELİYOR

Bu senenin ilk yarısında Türkiye’ye giden Rusyalı turistlerin yüzde 40’ı iki kişi olarak tatil yaparken, yüzde 33,9’unu çocuklu aileler oluşturdu. Rusyalı turistlerin yüzde 14,3’ü tek başına, yüzde 5,6’sı 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye’de tatile gitti.

YÜZDE 63.7'Sİ 5 YILDIZLI OTEL İSTİYOR

Yaz tatilini Türkiye’de yapan Rusyalıların yüzde 63,7’si 5 yıldızlı, yüzde 28,6’sı 4 yıldızlı, yüzde 7,9’u 3 yıldızlı otelleri tercih etti.

Sitenin verilerine göre, belirtilen dönemde Türkiye’de her şey dahil üç yıldızlı otellere Rusya’dan tur paketi fiyatı iki kişi için ortalama 52 bin 100-54 bin 200 ruble (3 bin 73 TL- 3 bin 200 TL), 4 yıldızlı otelllerde 61 bin 700-71 bin 500 ruble (3 bin 640- 4 bin 218), 5 yıldızlı otellerde 83 bin 600-90 bin 700 ruble (4 bin 932 TL-5 bin 351 TL)olarak kaydedildi.

Rusya içi turlarda ise 3 yıldızlı otellerde “oda ve kahvaltılı” fiyatı ortalama 50 bin 100 ruble (2 bin 955 TL), her şey dahil fiyatı 73 bin 400 ruble (4 bin 330 TL) , 4 yıldızlı otellerde 60 bin 900-81 bin 600 ruble (3 bin 593 TL- 4 bin 814 TL) , 5 yıldızlı otellerde 86 bin 400-114 bin 800 ruble (5 bin 97 TL-6 bin 773 TL) seviyesinde

Böylece Rusya’da 3-4 yıldızlı otellerin fiyatları, Türkiye’deki her şey dahil otellerin ulaşım dahil tur paketi fiyatlarıyla neredeyse aynı rakama gelirken, Rusya’da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı ise Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.