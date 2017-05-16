Ruslar sera ve tesisleri inceliyor !

Rusya'dan gönderilen heyet, İzmir'de kabak, biber ve marullarımızı inceliyor



Rusya'dan bir heyet, İzmir'deki kabak, biber ve marul üretilen seralar ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bayındır ve Menderes ilçelerindeki seraları gezerek yetkililerden üretim, paketleme ve nakliyat süreçleriyle ilgili bilgi alan heyete, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da eşlik etti.

Bayram, Rusya'dan gelen talep üzerine dün Antalya, bugün İzmir'deki tarım işletmelerini gezdiklerini, Mersin programıyla kabak, biber ve marul konusunda bir raporun şekilleneceğini ifade etti.

Heyetin bitki sağlığı faaliyetleri ve karantina önlemlerini yerinde görmek istediğine işaret eden Bayram, "Daha önce de iki heyet farklı ürünlerde benzer raporlar hazırlamıştı. Kabak, biber ve marulda ihracat izni verilmesi noktasında etkili olacak bir rapor hazırlanıyor. Uygun görmeleri durumunda üst makamlara görüşlerini sunacaklar. Talebin Ruslardan gelmesi bu ürünlerde ihracatın başlaması açısından olumlu bir haber." dedi.

Bayram, kabak, biber ve marulun yasakları kalkan ürünler arasında olduğuna dikkati çekerek, görüşmeler neticesinde kısa vadede ihracatın başlamasını umduklarını, teknik açıdan şu anda bir sorunun gözükmediğini de sözlerine ekledi.