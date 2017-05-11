Ruslar Türkiye tatili için bakın ne kadar ödüyor ?

Turizmde Türkiye yasağının sona ermesiyle Türkiye'ye Rusya'dan turist akını 1-9 Mayıs arası dönemi kapsayan geleneksel "Mayıs tatili"nde başladı. Turizm sektörü için fiilen "sezonun açılışı" olarak kabul edilen bu dönemde "en ucuz tatil destinasyonu" olarak Türkiye gözde ürün haline geldi...

TürkRus'un haberine göre seyahet sitelerinden Tutu.ru’nun verileri Rusya’da Türkiye turlarının toplam satışlara oranı geçen sene mayıs ayında yüzde 1,5 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 21,3’e yükseldiğini gösteriyor. Rusya’da mayıs ayında Türkiye’ye bir haftalık her şey dahil tur paketlerinin ortalama fiyatı 23 bin 500 ruble olarak kaydedildi. Bu rakam bugünkü kurdan 400 dolara tekabül ediyor. Bu fiyata gidiş-dönüş uçak bileti de dahil.

Aynı dönemde Rusya’da iç turizme olan talepte ise ciddi düşüş yaşandı. Rusya içi turların payı yüzde 24,4’ten yüzde 12,7’ye gerilerken, çoğu şehir turları olmak üzere, ortalama kişi başı tur fiyatı 7 bin 600 rubleden 9 bin 500 rubleye yükseldi.

Rusya’da bu sene mayıs tatilinde paket tur sunan destinasyonlar arasında Türkiye dışında en çok talep görenler Yunanistan, Kıbrıs, Tunus, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Çek Cumhuriyeti ve İspanya oldu.

Rusyalı turistlerin en çok rağbet gösterdikleri tatil ülkeleri arasında mayıs ayında kişi başı bir haftalık ortalama paket tur fiyatının en pahalı olduğu destinasyonlar Birleşik Arap Emirlikleri (48 bin 400 ruble), Vietnam (45 bin 700 ruble) ve Tayland (40 bin ruble) oldu.

En ucuz tur paketleri ise Türkiye (ortalama 23 bin 500) ve Tunus'a (25 bin 100 ruble) satıldı.

Türkiye’ye ve Tunus’a satılan tur paketlerinde her şey dahil turların oranı yüzde 90 iken, Tayland’da bu oran yüzde 28, Yunanistan’da yüzde 62, Kıbrıs’ta yüzde 43, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve İspanya’da yüzde 34, Vietnam’da yüzde 23 olarak kaydedildi.