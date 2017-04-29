Ruslar Türkiye'ye akın edecek !

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Mayıs tatili için yurt dışına çıkmayı tercih eden Rusların ilk sırada Türkiye'yi tercih ettiğini açıkladı

ATOR'un yayınladığı açıklamada, "Bu yılki Mayıs tatili için yurtdışına gitmeyi planlayanlar için, Türk otelcilerin erken rezervasyonlara ve Mayıs'ın tatil günleri için sağladığı benzeri görülmemiş indirimlerin sayesinde Türkiye mutlak lider oldu" ifadelerine yer verildi.

ATOR'un değerlendirmesine göre Mayıs tatilini Türkiye'de geçirmeyi planlayanlar, yurtdışına çıkacak olan tüm Rus turistlerin sayısının en az yüzde 30-35'ini oluşturuyor.

Sputnik'in haberine göre ATOR ayrıca bu yıl Avrupa'nın da Rus turistlerin arasında oldukça popüler bir destinasyon olduğunu bildirdi. Buna göre Mayıs tatili için Avrupa'ya gitmek isteyen Rus turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki talebe göre yüzde 30 ile 40 arasında, bazı Avrupa ülkelerine olan talep ise birkaç kat arttı.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında Rusların Mayıs tatili için seçtikleri en popüler destinasyonlar Ermenistan ve Gürcistan oldu. Söz konusu ülkelere olan talep, geçtiğimiz yıla göre ilk kez artmış oldu.

Rusların bu yılki Mayıs tatilini geçirmek istedikleri Uzakdoğu ülkeleri arasında mutlak favorilerse Tayland, Vietnam, Goa Adaları (Hindistan), Hainan (Çin) ve Bali (Endonezya) oldu.

Mayıs tatillerini Rusya'da geçirmeyi tercih edenlerse başta Soçi olmak üzere Krasnodar bölgesini ve Kırım'ı seçti.