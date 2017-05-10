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  4. 10 Mayıs 2017 13:09

Ruslar Türkiye'ye denetime geliyor

Rus uzmanlar, 20 firmayı denetlemek üzere Türkiye'ye geliyor.

Ruslar Türkiye'ye denetime geliyor
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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Sözcüsü Yuliya Melano, Rosselhoznadzor’dan uzmanların Türkiye’de 20 firmayı denetleyeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Rus basınına konuşan Melano, Rus uzmanların 15 Mayıs’ta Türkiye’de denetimlere başlayacağını ve biber, marul, bal kabağı, kabak üreten 20 firmayı denetleyeceğini ifade etti.

Melano “Türk meslektaşlarımıza denetlenecek firmaların listesi verildi. Listede toplamda Türkiye’ye göre Rusya’nın taleplerini karşılayacak 443 firma var” dedi. Melano ayrıca denetimlerin 1 hafta süreceğini de belirtti.

Türkiye’den Rusya’ya biber sevkiyatı 17 Mart, marul sevkiyatı 16 Mayıs, kabak ve bal kabağı sevkiyatı da 19 Mayıs 2016’da durdurulmuştu.

tarım , firma , türkiye , rusya , denetim