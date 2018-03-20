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  4. 20 Mart 2018 09:10

Ruslar yine ''Türkiye'' dedi !

Geçen yıl 4,52 milyon Rus turistin geldiği Türkiye, Rusların en çok ziyaret ettiği ülke oldu. Öte yandan 2018'de Rus turist sayısının 6 milyonu aşması bekleniyor.

Ruslar yine ''Türkiye'' dedi !
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Rus turistlerin 2017’de en çok ziyaret ettikleri ülkenin 4,52 milyon turistik ziyaretle Türkiye olduğu bildirildi.

Turizm analiz şirketi TurStat tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26’lık artışla toplam 39,6 milyon Rus vatandaşının yabancı ülkelere turistik ziyaret gerçekleştirdikleri belirtildi.

Türkiye’yi 2017’de bir önceki yıla göre 5,7 katlık artışla toplam 4,52 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin ardından en çok ziyaretin 4,34 milyonla Abhazya’ya gerçekleştirildiği kaydedildi.

En çok ziyaret edilen ülkeler arasında üçüncü sırada Finlandiya bulunurken, Finlandiya’nın ardından sıyasıyla Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya’nın Rus turistler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler oldukları belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bu yıl 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti.

AA

rusya , turist
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