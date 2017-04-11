SON DAKİKA
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
Akıllı metro geliyor ! Test sürüşleri başladı bile
Akıllı metro geliyor ! Test sürüşleri başladı bile
O kadın vekilden Ağaoğlu'na çok sert yanıt: ''Haysiyetsiz''
O kadın vekilden Ağaoğlu'na çok sert yanıt: ''Haysiyetsiz''
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız ! Çöpte buldular, sevinçten uçtular
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız ! Çöpte buldular, sevinçten uçtular
''İnsanlık ölmüş'' diyenler utansın ! 20 bin TL'sine acımadı...
''İnsanlık ölmüş'' diyenler utansın ! 20 bin TL'sine acımadı...
Diyarbakır'daki patlama anı saniye saniye böyle görüntülendi
Diyarbakır'daki patlama anı saniye saniye böyle görüntülendi
Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: 90 bin memur alınacak !
Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: 90 bin memur alınacak !
  1. 11 Nisan 2017 14:46

Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını söyledi.

Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak
A+ A-

Türkiye-Rusya ilişkilerinde sert olmamakla birlikte soğuk rüzgarl esiyor. Tam uçak krizi aşıldı işler yoluna giriyor derken Rusya'dan hiç beklenmedik bir adım geldi. 

Rusya, Türk ürünlerine olan ambargosunun bir kısmını kaldırmadı. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ilişkilerin ele alınması için gelecek hafta yapılacak toplantıya dikkat çekti:

"(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."

Rusya, Türkiye'ye gözdağı mı veriyor ?Rusya, Türkiye'ye gözdağı mı veriyor ?

 

AA

türkiye , rusya , zeybekçi , bakanı , kısıtlama , ambargo , ilişkileri , nihat , ekonomi , toplantı