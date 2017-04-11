Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak

Türkiye-Rusya ilişkilerinde sert olmamakla birlikte soğuk rüzgarl esiyor. Tam uçak krizi aşıldı işler yoluna giriyor derken Rusya'dan hiç beklenmedik bir adım geldi.

Rusya, Türk ürünlerine olan ambargosunun bir kısmını kaldırmadı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ilişkilerin ele alınması için gelecek hafta yapılacak toplantıya dikkat çekti:

"(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."

Rusya, Türkiye'ye gözdağı mı veriyor ?