Rusya tonlarca çileği geri gönderdi

Rusya Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Krasnodar Krayı ve Adıge Cumhuriyeti İdaresi görevlilerinin Tuapse limanında Türkiye'den deniz yoluyla getirilen 20.5 ton çileğin Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.

Rus haber ajansı İnterfaksta yer alan haberde veteriner denetimi sırasında çileğin Rusya'da tehlikeli olarak kabul edilen Batılı çiçek trips böceklerini içerdiği ve bunun Krasnodar Bölgeler arası veteriner laboratuvarında tespit edildiği kaydedildi. Çilekler, Rusya'da yürürlükteki yasalar uyarınca Türkiye'ye geri gönderildi.



