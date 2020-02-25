Rusya, Türkiye’den domates kotasını üçte bir oranında artırdı

Rusya, TSK tarafından Rus uçağının düşülmesinin ardından 1 Ocak 2016’da bazı Türk ürünlerine ambargo uygulamıştı. Ambargo 2016 sonbaharından sonra adım adım kaldırılmıştı. Domates yasağı ise Kasım 2017’ye kadar kalmıştı. Mayıs 2018’de 50 bin tonluk kota ile domates sevkiyatına izin vermişti. Kota daha sonra birkaç kez artırılmış ve en son geçen yıl baharda 150 bin tona çıkarılmıştı. Rusya Tarım Bakanlığı ocakta kotanın 200 bin tona çıkarılmasını teklif etmişti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Sputnik’e açıklamasında, Türk ihracatçıların Rusya’ya domates sevkiyatında zorluklarla karşılaştığını söylemişti. Gürdoğan, gönderilen malların kota olmadığı gerekçesiyle geri döndüğünü ifade etmişti.





