Rusya'dan iade edilen "Türk domatesi'' açıklaması

Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin, Özbekistan'da üretilen sebze ve meyvelerin başka ülkelerden satın alınan tarım ürünlerinin yerini alabileceğini söyledi. Oreşkin'e göre bu yolla Rus pazarındaki yerini kaybedebilecek ürünlerden birisi, Türkiye'den alınan domatesler. Oreşkin, "Benim şahsi fikrime göre Türk ürünleri birazcık daha düşük kaliteli. Kişisel olarak, Özbekistan domateslerini Türkiye'den gelenlere tercih ederim" dedi.

Rus Ekonomi Bakanı Oeşkin, Özbekistan'la tarım ürünleri ticaretinde bariyerlerin kaldırılması ve bu ülkenin ürünlerinin Rus pazarındaki payının artırılması için hazırlanan birtakım protokollerden bahsederken, bu anlaşmalar sonucunda Türkiye'nin Rus pazarındaki yerinin zayıflayabileceğini ima etti. Sputnik'te yer alan habere göre Oreşkin şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'dan gelenler yüksek kaliteli ürünler, bunlar Rus tüketicilerin beğendiği ürünler. (Özbekistan'la ticarette bariyerlerin kaldırılmasına hizmet edecek) bu mekanizmaların yaratılmasının sebebi de bu. Zira söz konusu mekanizmalarla maliyet azaltılacak ve Rus pazarında fiyatlar da düşürülecek. Ayrıca bu yolla diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlar, söz gelimi Türkiye'den yapılanlar, pazardan çıkarılacak."

''ÖZBEKİSTAN DOMATESLERİNİ TÜRKİYE'DEN GELENLERE TERCİH EDERİM''

Özbekistan ürünlerinin başka ülkelerden gelen mallarla rekabet edebileceğini ve Türk ürünlerinin yerini alabileceğini söyleyen Rus Ekonomi Bakanı, "Benim şahsi fikrime göre Türk ürünleri birazcık daha düşük kaliteli. Kişisel olarak, Özbekistan domateslerini Türkiye'den gelenlere tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Oreşkin şöyle devam etti: "Şimdiyse yapılması gereken taze Özbekistan ürünlerinin Rus pazarında uygun fiyatlı ve kolay bulunur olmasına imkân verecek bir sevkiyat sistemi oluşturmak."

İLİŞKİLER 'DOMATESLE' ÖLÇÜLÜYORDU

Domates, Rusya ve Türkiye'nin ticari ilişkileri bakımından hassas bir ürün grubu. Zira domates bir dönem ilişkilerin ne denli iyi ya da kötü olduğunun ‘ölçülmesine yarayan’ bir sembol hâline gelmişti.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi yüzünden, domates de dahil olmak üzere Türkiye'den bir dizi tarım ürününün alımı Ocak 2016'dan itibaren durdurulmuştu. Bu, yıllardır Rus pazarı odaklı çalışan Türk üreticiler için ciddi bir kayıp anlamına geliyordu.

Nitekim sonra da Türkiye'nin resmi olarak özür dilemesinin ardından tarım ürünlerine yönelik yasak aşamalı olarak kaldırılsa dahi Rusya'daki yerli üreticilere verilen krediler nedeniyle domates yasağı devam etmişti. Uzun müzakerelerin ardından Rusya, Kasım 2017'den itibaren domates yasağını kaldırdı, Türkiye'den alınacak domates miktarının kotasını da 50 bin ton olarak belirledi. Daha sonra bu kota artırıldı.

Haberde, ''Rusya Tarım Bakanlığı yetkililerinden, Türk domateslerinin Rus pazarında ‘pek rağbet görmediği’ şeklinde açıklamalar gelmişti'' denildi.