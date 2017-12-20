Saat tutkunlarına yılbaşının en görkemli hediyesi

Dünyaca ünlü saat markası Ulysse Nardin ise ödüllü Marine Regatta modeli ile spor saat severlere yılın en görkemli hediyesini sundu. Tekne yarışçıları için özel olarak tasarlanan saat göz dolduran teknik özelliklere sahip.

Tekne yarışçıları için 100 metreye kadar suya dayanıklı olarak tasarlanan modelde komplike pek çok özellik de bir araya getirilmiş. 1 ile 10 dakika arasında ayarlanabilen geri sayım sayacına sahip modelin sofistike makinesi sayesinde saniye kolunun önce saat yönünün tersinde sonra da saat yönünde hareket etmesi sağlanmış. Bu özellik de yarışçılara önce geri sayımı sonrasında ise yarış süresini takip edebilme şansı veriyor.

Marine Regatta, İsviçre saat endüstrisinin en önemli ödül töreni sayılan ve bu sene Theatre du Léman’da düzenlenen 17’inci Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) töreninde Spor Saat Ödülü’ne layık görüldü.