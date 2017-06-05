Sahibinden.com'a soruşturma başlatılıyor

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti AŞ'nin hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri değerlendiren Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti AŞ hakkında bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanunun 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.