Sanayi devi el değiştirdi !

Toplam kapasitesiyle, Türkiyenin birinci, Avrupanın 5. büyük döküm tesisi Döktaşın yüzde 93.57 hissesi; sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında yatırımlara imza atan Güriş Grubu tarafından satın alındı. Güriş Holding dün de Doğuş Grubu'ndan Maslak'taki arazisini satın almıştı.

Döktaş, başta otomotiv olmak üzere tarım, iş makinaları, havacılık ve savunma sanayisinde önemli tedarikçilerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Üretiminin yüzde 75’ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaşın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.

Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları, makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1 milyon 440 bin adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiyede 1. sırada yer alıyor. Toplam kapasite itibariyle de Türkiyenin lideri, Avrupa nın 5. büyük döküm tesisi konumunda.

Döktaşa ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık bin 600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa'da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

Güriş, Döktaş'ı alarak dünyada pik, sfero ve aluminyum dökümü, Parsan ve Omtaş ile çelik ve alüminyum dövmeyi ve Asil Çelik ile kaliteli çelik üretimini bünyesinde barındıran sayılı kuruluşlardan biri konumuna geliyor.