Sanayi üretimi rakamları açıklandı

TUİK, Türk sanayisi için önemli verilerden ‘Sanayi Üretim Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

Uzmanlar yıllık bazda artış beklentisinin %6 olduğunu, gelen rakamların geçen yıl yaşadığımız kur şokundan sonra daralan sanayinin dönüşü için yeterli olmadığını belirtti.

AYLIK BAZDA GERİLEME VAR

Sanayi üretimine aylık bazda bakıldığında ise bir önceki aya göre %0,9 azaldı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

Aylık bazdaki azalma da sürekli dile getirilen ‘Dipten Dönüş’ün Türkiye için henüz uzakta olduğunu gösterdi. Uzmanlar dipten dönüşün istihdam rakamlarında karşılık bulmasının da gerekliliğinin altını çizdiler.