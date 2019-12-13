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  4. 13 Aralık 2019 17:09

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

TUİK Ekim 2019 Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Piyasa beklentisi yıllık yüzde 6 artış iken gerçekleşen rakam yüzde 3,8 ile hayal kırıklığı yarattı. Aylık bazda ise sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerek dipten dönüşün Türkiye için henüz uzakta olduğunu gösterdi.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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TUİK, Türk sanayisi için önemli verilerden ‘Sanayi Üretim Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

Uzmanlar yıllık bazda artış beklentisinin %6 olduğunu, gelen rakamların geçen yıl yaşadığımız kur şokundan sonra daralan sanayinin dönüşü için yeterli olmadığını belirtti.

AYLIK BAZDA GERİLEME VAR

Sanayi üretimine aylık bazda bakıldığında ise bir önceki aya göre %0,9 azaldı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

Aylık bazdaki azalma da sürekli dile getirilen ‘Dipten Dönüş’ün Türkiye için henüz uzakta olduğunu gösterdi. Uzmanlar dipten dönüşün istihdam rakamlarında karşılık bulmasının da gerekliliğinin altını çizdiler. 

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Türkiye , Sanayi , Elektrik , Üretim , Ekonomi , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Madencilik , Buhar , Gaz , İmalat sanayi
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