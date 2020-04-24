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  4. 24 Nisan 2020 11:16

Sanayide kapasite kullanımı 11 yıl geriye döndü!

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı corona virüsünün yarattığı etkiyle nisanda bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 oldu ve 2009’dan beri en düşük seviyeye indi.

Sanayide kapasite kullanımı 11 yıl geriye döndü!
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Merkez Bankası verilerine göre kapasite kullanım oranı en son 2008 krizinden sonra 2009 ilk çeyrekte bu seviyelere gerilemişti. Endeksin 60.8 seviyesinin altına gerilemesi halinde veri tarihinin en düşük kapasite kullanımına işaret edecek.

Reuters’ın anketine göre, Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yıllık bazda daralması beklenirken, salgını durdurmak için alınan tedbirlerin ekonomiye yaptığı yavaşlatıcı etkinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Hükümetin salgın öncesinde açıkladığı Orta Vadeli Program’a göre bu yıl için büyüme tahmini yüzde 5’di. Ankara, ekonominin geçen yılki yavaşlamanın ardından hızla büyümeye geçeceğini tahmin ediyordu.

Reuters

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