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  4. 10 Kasım 2018 09:46

Saray Halı da konkordato istedi

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Necati Kurmel’in kurduğu Saray Halı ve Saray Çiftliği için konkordato talep edildi.

Saray Halı da konkordato istedi
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Yarım asırlık Saray Halı AŞ ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık AŞ) ile, Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.

 

Hürriyet

konkordato , saray halı , iflas
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