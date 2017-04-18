Sarsılmaz Firmasının Yerli Amazon Kadınları

Dünya silah devleri arasında yer alan Sarsılmaz, ekranlara toplumsal öngörüleri çürüten olağanüstü bir proje ile geliyor. Çekimleri tamamlanan “Sarsılmazlar Special Av Sezonu Finali” birbirinden yetenekli 4 genç kız ile Şile Darlık Kanatlı Örnek Avlağı'nda çekildi. Avlaklarda ilk kez erkek avcılar ve atıcılar olmaksızın gerçekleştirilen ilginç sezon finalinin kadın avcıları, profesyonellikleriyle amazon savaşçılarını aratmadılar.

2006 yılında vatoz balığı tarafından sokularak hayatını kaybeden Timsah Avcısı unvanlı Steve Irwin’ın tahtına aday gösterilen Yaban TV ekranlarından tanıdığımız güzel sunucu Tuna Güzelyurt'un da katılımıyla gerçekleşen etkinlik 2 gün boyunca devam etti ve genç kızlar ilk günün sonunda ateş yakıp ormanda sabahladılar.

Etkinliğin finalinde Avfest Yayın Grubu'na, Güzelyurt'a ve emeği geçenlere teşekkür eden firma patronu Latif Aral Aliş, katılımcı genç kızlara mermi çekirdeği formunda işlenmiş birer gümüş bileklik hediye etti.



