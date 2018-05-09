Satışa çıkarılan dev AVM'ye talep yağıyor !

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunulan Antalya’nın en büyük AVM’si MarkAntalya’ya Türkiye ve dünyadan birçok taliplinin olduğu öğrenildi. AVM’nin Haziran ayında ihaleye çıkacağını kaydeden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, satıştan elde edilecek olan parayla Bankasya’nın TMSF’ye olan borcunun silineceğini söyledi.

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden birisi olan MarkAntalya'yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş'ye, Antalya 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı. Kadıahmetoğulları'nın büyük bölümü Bank Asya'ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM'nin satışına karar verildiği öğrenildi.

MarkAntalya AVM ile birlikte Kadıahmetoğulları şirketinin Isparta'da henüz tamamlanmamış olan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki dükkanların da satılması planlanıyor. Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya'da 160'ın üzerinde mağaza bulunuyor. AVM'nin toplam aylık kira gelirinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 278 MİLYON 900 BİN LİRA

TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM'nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10’u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. İhalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi.

BANKASYA’NIN BORCUNU ÖDEYECEK

Satışın dün itibariyle resmi gazetede yayımlandığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, söz konusu ihale için yerli yabancı bir çok müteşebbis olduğunu kaydetti. Gülal, “Bu AVM Bankasya’nın en büyük kredisinin teminatı. Dolayısıyla biz oradan gelecek olan parayla Bankasya’nın TMSF’ye olan borcunu ödeyeceğiz. Yerli yabancı çok takip eden müteşebbis var. Haziran başı ile ihaleye çıkacağız” dedi.

2013 Ağustos ayında ziyaretçiye açılan MarkAntalya AVM’de 28 adet bağımsız bölümden oluşuyor. AVM’nin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer alıyor.