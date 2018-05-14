Sayıştay raporundan çıkan ayrıntı: Devletin içinde kaçak şirket var

Devlete ait TEMSAN’da “Kaçak şirket skandalı” patlak verdi. TEMSAN, özelleştirme kapsamında olduğu dönemde, Türkiye’de iş alan yabancı bir özel firma ile, ortak şirket kurmak için izin istedi. Ancak Özelleştirme İdaresi, “Yasal olarak mümkün değil’’ diyerek izin vermedi. Buna rağmen, TEMSAN yönetimi, şirketi kurdu. Sermayesini de düşük tutarak, yönetim yetkisini yabancı firmada bıraktı. Sayıştay durumu tespit ederek, şirketin biran önce yasal zemine kavuşturulması uyarısında bulundu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre devlete ait TEMSAN (Enerji ve Otomasyon sistemleri A.Ş.) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 20 Eylül 2016'da bir yazı yazarak, İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santralında, Emerson Process Management şirketinin Türkiye temsilcisi olan Nice Mühendislik ile ortaklık ve işbirliği yapmak için onay talep etti. Ancak Özelleştirme İdaresi, “Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların şirket kurmalarının yasal mevzuata göre mümkün olmadığını bildirdi.

YETKİYİ YABANCI ŞİRKETE VERDİ

Ancak TEMSAN olumsuz görüşe rağmen, 27 Eylül 2016'da alınan Yönetim Kurulu kararıyla şirketi kurdu. Şirket sermayesinin yüzde 40'ına ortak olarak yetkiyi de, yüzde 60 ortak olan özel şirkete bıraktı. Sayıştay da bu durumu tespit ederek şu uyarıyı yaptı:

“TEMSAN'ın özelleştirme kapsamında iken EÜAŞ'tan aldığı işin yüklenicisi olan bir firma ile ortak kurduğu iştirakin yasal zemine oturtulması amacıyla Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 06 Ocak 2017'de aldığı bir kararla TEMSAN'ı özelleştirme kapsamından çıkardı.

