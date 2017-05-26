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  4. 26 Mayıs 2017 10:32

Şekerbank Ramazan’da esnafın ödemelerini 3 ay öteliyor

Şekerbank, Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan esnaf ve işletmelere her yıl olduğu gibi bu yıl da uygun koşullarda finansman sağlamaya devam ediyor.

Şekerbank Ramazan’da esnafın ödemelerini 3 ay öteliyor
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Banka, gelenekselleşen ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyası ile 3 ay taksit erteleme fırsatının yanında 36 aya varan vadelerde masrafsız finansman imkanı sunuyor.

Kuruluşundan bugüne üretimi ve üreticiyi destekleyen Şekerbank, bu yıl da Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan esnaf ve işletmelere özel finansman koşulları sunuyor. Esnaf ve işletmelere verdiği desteği artırarak sürdüren Banka, kampanya kapsamında masrafsız finansman desteğinin yanı sıra ‘Üreten Kart’ ile yapılan gıda alışverişlerine indirim imkanı sağlıyor.

Şekerbank, ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyası ile esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını 36 aya varan vadelerle ve 3 ay taksit erteleme seçeneğiyle, masrafsız olarak karşılıyor. Banka ayrıca ‘Üreten Kart’ sahiplerine, gerçekleştirecekleri 1.000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde ekstrelerinde 50 TL indirim fırsatı sunuyor.

 

30 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek kampanyaya katılmak için esnaf ve işletmelerin, harcama yapmadan önce “GIDA” yazıp, 7353’e SMS göndermesi yeterli olacak.

şekerbank