Şekerbank’a EBRD’den üçüncü kez ödül…

FP ile ilk kredilendirilen banka olan ve bu kapsamda 50 milyon dolar kaynak sağlayan Şekerbank, EBRD tarafından ‘2016 Yılında Programı Türkiye’de En Çok Kullanan Banka’ ödülünü bu yıl da almaya hak kazandı.

Sağladığı yurtdışı fonlamanın yüzde 50’sinden fazlasını KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kullanan Şekerbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 2014 yılında Türkiye’de başlattığı Dış Ticareti Destekleme Programı (TFP) kapsamında bu yıl da ödüllendirildi.

EBRD’nin dış ticaretin teşviki amacıyla başlattığı TFP kapsamında Şekerbank, 2015 yılında temin ettiği 50 milyon dolarlık kaynağı dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerinin projelerinin finansmanında kullandı.

Şekerbank’ın “2016 Yılında Programı Türkiye’de En Çok Kullanan Banka” ödülü, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen EBRD Yıllık Toplantısı ve İş Forumu kapsamında Şekerbank Finansal Kurumlar Birim Müdürü Ali Kemal Küçükcan’a sunuldu. Şekerbank, 2015 yılında ise TFP kapsamında EBRD garantisi kullanımını gerçekleştiren ilk Türk bankası olması dolayısıyla ödüllendirilmişti.

EBRD, 1999’da başlattığı TFP kapsamında uluslararası teyit bankalarına teminatlar sağlıyor; seçili bankalara ve faktoring şirketlerine ise yerel ihracatçı, ithalatçı ve dağıtımcılara aktarılmak üzere kısa vadeli kredi imkanları sunuyor. Program, hali hazırda 1,5 milyar Euro’nun üzerindeki limitiyle dünya genelinde EBRD’nin faaliyet gösterdiği 25 ülkede 100’ün üzerinde katılımcı banka ve 800’den fazla teyit bankasını kapsıyor.