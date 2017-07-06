Shopping Fest keyfi Akasya’da yaşanacak

İstanbul Shopping Fest süresince, ünlü tasarımcılar, özel koleksiyonlar, değişik konseptleriyle fark yaratan tasarımcı standları ve birbirinden renkli etkinliler Akasya -1. Kat Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Festival kapsamında kurulan standlarda; çocuklar için rahat kesimli, pamuklu kumaşlardan üretilmiş minimalist kıyafet tasarımlarıyla Siyah Fare, İstanbul sokaklarında hızla moda olan el örgüsü çantalarla akıllara kazınan Luss İstanbul, yetenekli optisyenler tarafından kişiye özel el yapımı olarak hazırlanan Elia Sunglasses, tamamen sağlıklı malzemeler ve çevreci bir yaklaşım ile kendi tasarımlarını üreten Tahtao, kitap mühürleri, kitap ayraçları, kitabınıza ait ex librisler gibi küçük boyutlu tasarım Kitaplarım İçin, 2006 yılında Türkiye’nin ilk çocuk kitabevi konsepti ile kurulan Tırtıl Kids 16 Temmuz’a dek her gün 10.00-20.00 saatleri arasında Akasya Design İSF alanında Akasya misafirlerinin ziyaretine açık olacak.

TAŞINABİLİR HEYKEL ÇANTALAR

Yücel Kale’nin ‘her çağda kullanılmış olan ve sahibinin kimliğini taşıyan çantalar’ konseptiyle ürettiği ‘ArtBag’ taşınabilir heykel çantalar da festivalin sergi kapsamındaki etkinlikler içinde. Sadece birer tane üretilen ve insan kimliklerine arkadaşlık eden ArtBag’lerden oluşan sergi 16 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.