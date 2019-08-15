Sigaradaki vergi artışı fiyatlara yansıyacak mı ?

Sigarada yapılan ÖTV düzenlemesi satış fiyatlarına zam olarak yansıyacağı yönünde beklenti yarattı. Konunun uzmanları, bu artışın sigara satış fiyatlarına yansımayacağını fakat taban fiyatın 12 TL olarak belirleneceğini ifade etti.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı.

Buna göre, tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,3899 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu vergi oranı, tütün içeren sigaralar için 0,2895 lira olarak uygulanıyordu. Tütün ürünlerinden alınan vergi oranı ile maktu vergi tutarında ise değişiklik yapılmadı.

"BEKLENEN BİR GELİŞMEYDİ"

Konuya ilişkin, sektöre yakın bir kaynak Bloomberg HT'ye, "Ağustos başındaki zamlarla zaten maktu vergi tutarının etkinliği sıfıra inmişti, bu açıdan sürpriz olmadı. Beklenen bir gelişmeydi" şeklinde görüş bildirdi.

BU ARTIŞ 12 TL ÜZERİNDE OLAN SİGARA YANSIMAYACAK

Everest Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortağı Fedai Aydın ise "Vergi oranının arıtılması bütçe gelirine olumlu yansıyacaktır; çünkü paket başına yapılacak yaklaşık 2.50 TL'lik artış doğrudan Hazineye girecek bir para olacaktır. Bugün yayımlanan kararla asgari maktu vergi tutarında yapılan yüzde 35 artış fiyatlara en az 2,5 tl olarak yansıyacaktır. Fakat bu zam 12 TL'nin üzerinde satılan sigaraları etkilemeyecektir. Bu düzenleme ile sigarada taban fiyat 12 TL olacaktır" dedi.

Sigaradan alınan maktu vergi tutarının enflasyon etkisine de değinen Fedai Aydın, bu etkinin yüksek olacağını vurgulayarak "Temmuz başında özel tüketim vergisi kanununa bağlı olarak halihazırda maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranında artırılmıştı ancak bazı sigara firmaları bunu fiyatlarına yansıtmadı onun üzerine böyle bir artış yapıldı. Bu artış yapıldığı zaman enflasyona 0.70 puan civarında katkı yapacağı düşünüldü. Bu sefer de 0.50 puanlık bir artış olacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Son zamla 11,6 TL'den ucuza sigara kalmayacak !