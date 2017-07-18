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  4. 18 Temmuz 2017 11:10

Simit Sarayı'na ortak geldi

Türk devi Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Suudi şirket Fawaz Alhokair Grubu'na satıldı.

Simit Sarayı'na ortak geldi
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Açıklamaya göre Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, Simit Sarayı’nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacak.

Fawaz Alhokair, Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteriyor
Fawaz Alhokair Grubu, 2014 yılında Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzalamış; ardından bugüne kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açmıştı

"Fawaz Alhokair Grubu önümüzdeki 4 yıl içinde 250’den fazla mağaza açarak toplamda 300’den fazla Simit Sarayı mağazasına ulaşmayı planlamaktadır"

250 SİMİT SARAYI DAHA AÇACAK

Fawaz Alhokair Grubu gelecek 4 yılda 250’den fazla mağaza açarak toplamda 300’den fazla Simit Sarayı mağazası açmayı planlıyor. Business HT'de yer alan habere göre ise, Grup, Zara, Banana Republic, Gap, Nine West and Topshop gibi markaların da master franchise haklarına sahip.

Simit Sarayı'na 2013 yılında Dubaili Abraaj Capital de talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

15 YIL ÖNCE KURULDU 
2002 yılında kurulan Simit Sarayı restoranları her gün ortalama 500 bin müşteriye hizmet veriyor. Simit Sarayı'ndaki toplam çalışan sayısı ise bin 500 kişiyi aşıyor.

 

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