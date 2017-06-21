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  4. 21 Haziran 2017 15:31

Starbucks Avrupa'da sığınmacı çalıştıracak

Starbucks 2022'ye kadar Avrupa'da 2 bin 500 sığınmacı istihdam edeceğini duyurdu.

Starbucks Avrupa'da sığınmacı çalıştıracak
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Kahve zinciri Starbucks Avrupa'da sığınmacı çalıştırmaya karar verdi.

Starbucks'tan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılına kadar Avrupa'daki dükkanlarda 2 bin 500 sığınmacının istihdam edileceği bildirildi.

Bu kararın şirketin ocak ayında açıkladığı, sığınmacılara iş sağlanması programının bir parçası olduğu ve bu kapsamda dünya çapında toplam 10 bin sığınmacının istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada, sığınmacılar seçilirken Avrupa'ya sığınmacıları yerleştiren kurumlarla birlikte çalışılacağı belirtildi.

Starbucks'ın Avrupa'da İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, İspanya, Portekiz, Almanya ve Hollanda'da dükkanları bulunuyor.

Starbucks'ın sığınmacıları istihdam etme programı özellikle işsizlik sorunu yaşayan ülkelerde eleştirilere neden oluyor.

 

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