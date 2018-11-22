Stokçu depolarına baskın: 100 ton soğan, 35 ton patates çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün satma hakkına sahip değil’ uyarısında bulunmasının ardından Mardin’de Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda bir depoda 100 ton soğan bulundu. Bursa'da yapılan baskında ise 35 ton patates stoklandığı belirlendi.



Soğan fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın himayesinde, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatlarıyla ilçedeki depo ve iş yerlerine gece baskın ve denetimler gerçekleştirdi. 6 ayrı noktada yapılan denetimlerde mahalle arasında gazete kağıtları ile gizlenen bir depoda 100 ton soğan bulundu.







"Stokçuya ceza kesilecek"

Mardin’in Artuklu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, stokçuya ceza kesileceğini söyledi. Çakmak, ilçe genelinde depo ve market denetimlerini sürekli yaptıklarını ve ihbarları da değerlendirerek fırsatçılara göz açtırmadıklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Valimiz ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan ekilimiz Mustafa Yaman ile Artuklu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Şakir Öner Öztürk’ün talimat ve himayelerinde ilçemizde dün geceden bu yana stokçuluk yapan fırsatçılar üzerine sıkı bir denetim başlattık. 6 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz ilk uygulamada binlerce çuvalın yer aldığı ve yaklaşık 100 ton soğanı tespit ederek iş yerini gece mühürledik. Vatandaşımıza ve millete yapılan bu haksızlığın önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz ile gece gündüz çalışmaktayız. Ekiplerimiz ile yapılan araştırma sonunda Mardin’de de stokçuların olduğunu tespit ettik. Yapılan denetimlerde 100 tona yakın soğanı stoklanmış halde bulduk. Stok olan soğanı gereken yerlere bildireceğiz ve sebze haline gidecek. Büyükşehir belediye başkanlığı yetkisinde gerekli işlemler yapılacak. Türkiye’ye açılan ekonomik savaş herkesin gözü önünde milletimiz evine götüreceği ekmek parasının önemli olduğunu biliyoruz. Stokçulara ve fırsatçılara karşı savaşımızı devam ettireceğiz” dedi.



İl genelinde depo ve marketlere sıkı denetim sürerken, 100 ton soğanın bulunduğu depo mühürlenerek soğanlar sebze haline taşındı.







BURSA'DA 35 TON PATATES YAKALANDI



Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğe karşı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içindeki çuvallarda, yaklaşık 35 ton patates istiflendiği tespit edildi.





Konya'dan getirdiği patatesleri burada depoladığı ileri sürülen vatandaşa, 'hal dışı toptan satış yapmak' suçundan 14 bin TL para cezası kesildi. Patateslerin, Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp, hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı belirtildi.



AKTAŞ: EKİPLERİMİZİ DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirterek, bu konuda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konu üzerindeki hassasiyetine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Sorumluluk sınırlarımız içinde fırsatçılığa meydan vermemek için ekiplerimiz denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler" dedi.



DÜN DE BASKIN YAPILMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" demişti.