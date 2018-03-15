Su ürünleri yetiştiricilerine 52 milyon TL’lik destekleme ödemesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yarın akşamdan itibaren yaklaşık 52 milyon TL’lik destekleme ödemelerine başlayacağız. Bakanlığımızın sağladığı bu destekler ile önümüzdeki yıl itibariyle su ürünleri ihracatımızın 1 milyar doları yakalayacağına inanıyorum" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri yetiştiricilerine yönelik 52 milyon TL destek çalışması hayata geçiriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fakıbaba, denizlerin ve iç suların, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından geniş imkanlar sunduğunu belirterek, bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı teknesi ve teknolojisi, yetiştiricilik tesisi ve insan kaynağının mevcut olduğunu dile getirdi. Üretimin artırılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, stokların korunması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesini temin amacıyla su ürünleri yetiştiriciliğininin AK Parti hükümetleri olarak ilk defa 2003 yılında destekleme kapsamına alındığını kaydeden Fakıbaba, "Geçen 14 yılda üreticilerimize 1,2 milyar TL’lik destekleme ödemesi yaptık. 2003’te sektöre 1 milyon TL yetiştiricilik desteği verirken bu rakamı her yıl artırarak 2017 yılında 43 milyon TL’ye çıkardık. Verdiğimiz bu desteklerle son 14 yılda; bin 245 olan yetiştiricilik tesisi sayısı yüzde 87 artışla 2 bin 326’ya, 61 bin ton olan üretim miktarı yüzde 315 artışla 253 bin tona ve üretim değeri yüzde 443 artışla 843 milyon TL’den 4.6 milyar TL’ye yükseldi" şeklinde ifade etti.



"Balık tanıma kartı (etiket) desteğimiz yüzde 50 artırılarak adet başına 3 kuruş olacak"

Desteklerimizin yanı sıra üretimdeki artış ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak su ürünleri ihracatımızda da önemli artış yaşandı. Nitekim 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız 2017 yılında yüzde 481 artışla 157 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 850 milyon dolara çıktı. Yüzde 75’ini balık çiftliklerimizden üretilen balıklarımızın oluşturduğu bu ihracatı; başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80 ülkeye yapıyoruz. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklarımız; aynı zamanda kalitesi, lezzeti ve gıda güvenliği ile dünyada kendisini kabul ettirerek çeşitli ödüller de almaktadır. Balıkçılık ve su ürünleri sektörünü daha da geliştirmek ve halkımızın daha bol balık tüketebilmesini sağlamak amacıyla desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yarın akşamdan itibaren yaklaşık 52 milyon TL’lik destekleme ödemelerine başlayacağız. Bakanlığımızın sağladığı bu destekler ile önümüzdeki yıl itibariyle su ürünleri ihracatımızın 1 milyar doları yakalayacağına inanıyorum. Bu yıl alabalık üretiminde destekleme birim fiyatını 0,65 TL/kg’dan 0,75 TL/kg’a yükselttik. Yeni türlerde su ürünleri üretim yapan yetiştiricilere 1 TL/kg, midye üretimi yapan yetiştiricilere 0,05 TL/kg destek vereceğiz. Kapalı sistemde üretim yapan yetiştiricilere, mevcut birim fiyatına ilaveten 0,50 TL/kg destek sağlayacağız. İç ve dış piyasaya arz edilen ürünlerde tür çeşitliliği artırmak için geçen yıl başlattığımız Karadeniz alası, Kırmızı benekli alabalık ve Salmo gibi alabalık türlerinin yetiştiriciliğini yapan üreticilerimize 25 kuruş ilave destekte bulunacağız. Ayrıca ürünlerin güvenilirliğini, izlenebilirliğini ve markalaşmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında uygulamaya koyduğumuz balık tanıma kartı (etiket) desteğimiz de yüzde 50 artırılarak adet başına 3 kuruş olacak. Sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu önceliğimiz doğrultusunda sektörü ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye belirtti.