Sürpriz iddia: İstinye Park satılıyor !

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk eğlence ve yeme içme sektörünün de dahil olduğu bazı varlıklarının satışı için yatırımcılarla görüşüyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Doğuş Grubu önümüzdeki bir ay içinde iki ya da üç varlık satışı açıklayabilir.

Bloomberg’in haberine göre iki kaynak, söz konusu anlaşmaların Doğuş Restaurant Entertainment and Management'tın (D.ream) hisselerinin bir kısmının veya D.ream bünyesindeki bazı operasyonların satışını da içerdiğini söyledi. Aynı kaynaklar, bu adımla Şahenk'in hedefinin Doguş Holding A.Ş.'de portföy optimizasyonu ve borçların azaltılması olduğunu belirtti.

Financial Times'ın Çarşamba günü yayınladığı habere göre Singapur merkezli Temasek Holdings Pte Ltd. ve GIC Pte Ltd. ile Londra merkezli Metric Capital 1,5 milyar dolar olarak değerledikleri D.ream'de azınlık hissesi almakla ilgileniyor. Haberde şirketlerin 200 milyon dolarlık hisse alacağı da ifade edildi.

İSTİNYE PARK DA VAR



İki kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre satışa konu varlıklar arasında İstinye Park da var. Doğuş'un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

Doğuş Holding konu hakkında yorum yapmadı.

18 Ocak tarihli Bloomberg haberinde Doğuş Holding'in, yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yaptığı belirtilmişti. Bu hafta Bloomberg'e konuşan bir kaynak, bu planın hala masada olduğunu söyledi. Söz konusu satışın Zuma ve Nusr-Et gibi restoranları kapsaması bekleniyor.