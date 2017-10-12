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  4. 12 Ekim 2017 11:38

Suudi Arabistan'dan yıllar sonra bir ilk

Suudi Arabistan Flynas Havayolu şirketi birkaç hafta içerisinde Ira'a uçuşlara başlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan yıllar sonra bir ilk
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Riyad hükümetinin Pazartesi günü Irak'la ortak ticaret komisyonu kurulma kararı almasının ardından Flynas havayolu şirketinden ilk hamle geldi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ilk etapta Irak'ın belli bölgelerine uçuşların gerçekleştirileceği ilan edildi.

1990 yılında eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırmasının ardından Irak ve Suudi Arabistan arasında tüm uçuşlar durmuştu.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Irak'ın etkili Şii din adamı Mukteda el-Sadr ile yakın ilişki kurmuş, ve ülkelerinde misafir etmişti. Sadr'ın ofisinden yapılan açıklamada Riyad yönetiminin Irak hükümetine 10 milyon dolar yardımda bulunacağı ve Irak'ın güneyinde yer alan Şii bölgelerine olası yatırımları inceleme konusunda anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

suudi arabistan , havayolu şirketi , flynas
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