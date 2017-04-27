Suudi iş adamından yatırım sinyali

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ticari Safari Projesi kapsamında, gıda sektörüne yönelik alım heyeti programına katılan Suudi Arabistanın Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Türkiyeye yatırım yapacağının işaretini verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ticari Safari Projesi kapsamında, gıda sektörüne yönelik alım heyeti programına katılan Suudi Arabistanın Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Türkiyeye yatırım yapacağının işaretini verdi.

Toplamda, 20 ülkeden 160a yakın iş dünyası temsilcisi Sheraton Otelde Bursalı firmalarla buluştu. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında birçok sektörde alım heyeti organizasyonu gerçekleştiren BTSO, Ticari Safari Projesi ile gıda sektörü temsilcilerini yurt dışından gelen yabancı alıcılarla bir araya getirdi. Bursalı 35 firmanın stant açarak ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Suudi Arabistandan Katara, Ortadoğu coğrafyasından AB ülkelerine kadar 160 yabancı alıcı yer aldı. Ur-Ge projesi kapsamında Bursa Food Point kurumsal markası altında bir araya gelen sektör temsilcileri, Sheraton Otelde düzenlenen organizasyonda önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

TÜRKİYEYE YATIRIM SİNYALİ

BTSO heyeti ile birlikte Suudi Arabistanın Bin Dawood marketler zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood ve şirket yöneticileri de Bursa ürünlerini inceledi. Bin Dawood, bir gazetecinin Türkiyede marketler zinciri açmayı düşünüyor musunuz? sorusuna şöyle cevap verdi:

İnşallah Türkiye genelinde bir plan olabilir. Biz Türk halkını seviyoruz ve biliyoruz ki onlar da bizi çok severler.

Bursada bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Dawood, BTSO tarafından düzenlenen alım heyeti programının kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı. Dawood, BTSOnun güzel misafirperverliği üzerine Bursaya geldim. Bursa ürünlerinin kalitesi bizi oldukça mutlu etti. BTSOnun yapmış olduğu davet, bize Bursa pazarına yönelmemiz konusunda cesaret verdi. Bu önemli organizasyondan dolayı BTSOya teşekkür ediyorum dedi.

BURSA BİZİM EVİMİZ GİBİ

Dawood, alım heyeti organizasyonunun Bursa ürünlerini daha iyi tanımalarını sağladığını söyledi. Bursa ile ticari anlamda işbirlikleri yapabileceklerinin mesajını veren Dawood, şöyle konuştu: Bursalı firmalarımızın ürünleri güzel ve lezzetli. Ben daha önce birçok defa Bursaya geldim. Ancak ticari anlamda ilk defa Bursada bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin satın alımı konusunda yeni bir ticaretin başlamasını istiyoruz. Suudi Arabistan olarak bizler Türk halkını çok severiz. Onların da bizleri çok sevdiğini biliyoruz. Burada kendi evimizdeymiş gibi hissediyorum.

BURSA'YA DEĞER KATAN MÜŞTERİLER GETİRİYORUZ

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gıda alanında ilk alım heyeti organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Alım heyeti organizasyonunun sektör temsilcilerinin ticaretini büyütmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan İsmail Kuş, Ticari Safari Projesi kapsamında yurt dışından önemli alım heyetlerini Bursada misafir ediyoruz. Bursaya değer katan ürünlere Bursaya değer katacak müşterilerimizi getirdik. Farklı sektörlerde alım heyetlerini bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay tekstil sektörüne yönelik bir alım heyetini ağırlamıştık. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu alım heyeti programı da firmalarımızın dış ticaret hacmini artıracak ve farklı pazarlara açılmasını sağlayacaktır diye konuştu.