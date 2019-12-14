Tank fabrikasına 50 milyon dolar yok, batık simitçiye 250 milyon dolar var

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) yaklaşık 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Simit Saray'ının yaklaşık yarım milyar dolarlık bu borcunun büyük bir kısmının ise özel bir bankaya borçlu olduğu biliniyor. Ekonomi kulislerinde Ziraat Bankası'nın bu borçları devralarak şirketi ekonomik olarak rahatlattığı yani bunun bir "kurtarma operasyonu" olduğu düşünülüyor.

Peki hâlihazırda bu tip yatırımlar yapmak için kurulan Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat GSYO, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini almak için ne kadar ödeyecek ?

Şimdilik bu rakam bilinmiyor. Çünkü bu rakamla ilgili bir açıklama yapılmadı.

2017 YILINDAKİ DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

Ancak, Simit Sarayı'nın yüzde 10'luk hissesi 2017 yılında Fawaz Alhokair adlı Suudi Arabistan firması tarafından 100 milyon dolar bedelle satın alınmıştı. Bu da Simit Sarayı şirketinin 2017 yılı piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Bugüne gelindiğinde Simit Sarayı için ne değer biçildiğini ve Ziraat GSYO'nun hisse satın alma operasyonunda ne kadar ödeme yaptığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak piyasada 2017 yılında 1 milyar dolar olarak değerlendirilen Simit Sarayı için bugün biçilen değerin de yaşanan ekonomik sıkıntıya rağmen 500 milyon doların altında olmasının mümkün olmadığı konuşuluyor.

Bunun anlamı da şu ki, bugün Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) tarafından ödenen para en az yaklaşık 250 milyon dolar.

Peki gelelim Simit Sarayı'nın hisse satışının ortaya çıkardığı tartışmaya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi hakkındaki eleştirileri yanıtlarken "Tank Palet Fabrikası'nı modernize etmenin maliyeti 50 milyon dolar tutuyor. Bu nedenle 25 yıllığına burayı BMC'ye yani Katar Türk iş birliği olan yere kiraladık" demişti.

1 SİMİT SARAYI = 5 TANK PALET FABRİKASI MODERNİZASYONU

Yani Tank Palet Fabrikası'nın modernizasyonu için 50 milyon doları bulamayan devlet, Simit Sarayı için 250 milyon dolar buldu.

İşte Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesinin Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) tarafından satın alınacak olmasıyla başlayan asıl tartışmanın nedeni bu.

Rekabet Kurulu satışı inceledikten sonra rekabetin ihlaline ilişkin herhangi bir durum tespit etmezse Simit Sarayı'nın kontrolü Ziraat GSYO'ya yani devlete geçmiş olacak.

ZİRAAT GSYO GEÇEN SENE KURULDU

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu. Şirketin büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere finans desteği ile ortak olarak, bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp, büyümelerini sağlamayı hedefliyor. Ortak olduğu girişimlere, finans desteğinin yanında, pazarlama yöntemleri iyileştirmeleri, kurumsal ve stratejik plan alanlarında da destek vererek, sektör bazında güçlenmelerini de sağlamayı amaçlıyor.

SİMİT SARAYI 25 ÜLKEDE FAALİYETTE

2002 yılında kurulan Simit Sarayı 2004 yılında İstanbul genelinde 18 mağazaya ulaştı. Şirket 2010 yılında ülke dışında ilk mağazasını Hollanda’da açtı. Simit Sarayı 2017 yılında Fawaz Alhokair Grup ile stratejik ortaklık yaptı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2017 itibariyle firmanın dünyanın 25 ülkesinde 11 bin 250 çalışanı bulunuyor.

