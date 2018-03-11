Tarım Bakanı'ndan şeker fabrikası açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özelleştirilen şeker fabrikalarının verilen kotayı dolduramaması halinde geri alınacağını söyledi.

Şeker üretimi konusunda Avrupa'yla rekabet edemediklerini, şekeri pahalıya ürettiklerini, amaçlarının ise millete daha ucuz şeker yedirebilmek olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, ''Cumhurbaşkanımız açıkladı, şekerde bizim amacımız zarar vermek değil Türkiye'yi kara geçirmek. Yani özel sektör böyle bir fabrika açmış, ne kadar güzel bir olay. Özel sektör bu memleketin düşmanı mıdır yani. Bu memlekette özel sektör alıyor ve memleketi daha farklı yerlere götürüyor. Bakın biraz önce Akoturka dediğimiz arkadaşımız 42 milyonluk organik ürün ihraç ediyor. Nereye yapıyor, Amerika ve Avrupa'ya ediyor. Yani bu 42 milyonu Türk insanına getiriyor. Yani özel sektör denilince neden insanlar bu kadar şey yaparlar ama stratejik ürünlerde nasıl bir ette reklasyonu sağladık, sütte reklasyonu sağlıyorsak şekerde de öyledir, tütünde de öyledir. Biz bu reklasyonları sağlamak zorundayız. Devlet mutlaka ama mutlaka bunun içerisinde olması lazım. Onun için elimizde gerçekten çok iyi 11 tane şeker fabrikamız kalacak ama diğerleri satılıp da kapatılmayacak. Satılıp da imara verilmeyecek. Daha fazla üretim yapılacak. Şuanda Avrupa’yla rekabet edecek konumda değiliz ve şekeri pahalıya üretiyoruz. Amaç şekeri daha ucuza üretip Avrupa’yla daha rekabet edebilecek duruma getire bilmek halkımıza daha ucuz şeker yedire bilmek” ifadelerini kullandı.



Özelleştirilen şeker fabrikaları 1 yıllık verilen kotayı dolduramadığı takdirde şeker fabrikasının geri alınacağını belirten Bakan Fakıbaba, “Onun için bu şeylerden korkmam. Bizim çok samimi olarak söylüyorum bir şeylere karar veriliyorsa bu halkın menfaatine olduğu içindir. Burada üretici arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikanın bahçeleri özelleştirilmeyecek. Sadece ve sadece devlet olarak fabrikaları verip içerisindeki alet, edevat, makinalar, cihazlar, bunlar yenileştirilecek, kapasite artırılacak ve verdiğimiz kotayı kullanmadığı takdirde onu tekrardan alacağız. Eğer niyet verip te şeker üretmemek olsa böyle bir söylememiz olmaz. Eğer 1 yıl verdiğimiz o kotayı fabrikayı dolduramadığı, üretmediği takdirde elinden geri alınacak. Yani herkes genelde konuşuyor ama biz az konuşuyoruz ve halkımıza faydalı işler yapıyoruz” diye konuştu.