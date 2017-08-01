Tarımda çok önemli ''ithalat'' açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruma hububat için verilen ithalat yetkisinin genel bir yetki olduğunu ve ihtiyaç halinde kullanılabileceğini belirterek, söz konusu yetkinin bu hasat sezonunda kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "TMO'ya hububat için verilen ithalat yetkisi genel yetkidir, ihtiyaç halinde kullanılabilecektir, hasat sezonunda kullanılması söz konusu değildir, asla üretici mağduriyetine sebep olmayacaktır, esas olan piyasa fiyat istikrarıdır, istikrarlı bir piyasada üretici de tüketici de korunmuş olacaktır" denildi.

Bu yetkinin ilk defa alınan bir yetki olmadığı ve hiçbir zaman üretici mağduriyetine yol açmadığının belirtildiği açıklamada, 2012 yılında 1 milyon ton buğday ve 500,000 ton mısır için ithalat yetkisi alındığını ancak ihtiyaç görülmediği için kullanılmadığı hatırlatıldı.

TMO'ya göre 2014 yılında rekoltede aşırı düşüş olmasına rağmen, alınan 4.2 milyon ton yetkinin sadece yarısının kullanıldığı da anımsatıldı.

Açıklamada, bu hasat sezonunda buğday üretiminin 21.8 milyon ton, arpa üretiminin 7.5 milyon ton, mısır üretiminin 5.9 milyon ton ve çeltik üretiminin 900,000 ton olarak gerçekleşmesinin beklendiği de bildirildi.

Buğday üretiminin ihtiyacı karşılamakta olduğu ancak zaman zaman kaliteye bağlı olarak buğday fiyatlarının aşırı artabilmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, arpa fiyatları ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Arpa fiyatları üretici lehine oluştuğundan TMO bu hasat sezonunda arpa için fiyat açıklamamıştır. Önümüzdeki aylarda arpanın üretici elinden çıkması ile birlikte fiyatlarda olabilecek aşırı artışların TMO'nun elindeki yetkilerle kontrolü mümkündür."