Tekfen’den 100 milyon dolarlık satın alma

Bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından Azerbaycan’da müteahhit olarak faaliyet göstermeye başlayan ilk yabancı şirketler arasında yer alan Tekfen, ülkedeki varlığını

100 milyon dolar büyüklüğünde bir satın almayla güçlendirdi. Tekfen Holding iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip bir petrokimya sanayi üretim şirketi olan SOCAR Polymer Investments LLC’ye yüzde 10 hisseyle ortak olmak üzere, Bakû’da sözleşme imzaladı.

Yatırım büyüklüğü 820 milyon ABD doları mertebesinde olan tesisin Polipropilen (PP) ünitesi Eylül 2018’de, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise bu yıl içerisinde faaliyete geçmiştir. SOCAR Polymer LLC, yılda 184 bin ton PP ve 120 bin ton HDPE üretim kapasitesiyle başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa’yı hedef pazarı olarak belirlemiştir.

13 Aralık tarihinde imzalanan sözleşme için Bakû’da bulunan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, satın almayı şu sözlerle değerlendirdi: “Azerbaycan’da bugüne kadar müteahhit olarak, ülkenin kalkınması için en temel yatırım hamlelerinde 6 milyar dolarıaşkın projeye imza attık. Ülkede varlık gösterdiğimiz 25 yılda, Azerbaycan devletinin güvenini kazanarak ortaklıklar kurduk ve özellikle mühendislik, müteahhitlik ve endüstriyel tesis imalat alanlarında, önemli know-how aktarımında bulunduk ve teknik, yönetsel beceriye sahip binlerce insanın yetişmesine vesile olduk. Şimdi ise, burada attığımız imza ile sanayici kimliğimizle bir üretim tesisine %10 ortaklık yaparak, yeni bir sayfa daha açıyoruz. Bu girişim, ülkedeki yeni yatırımlarda daha fazla yer alma potansiyelimizi artırırken, Türkiye’de yatırımı için ÇED ve önfizibilite aşamasını tamamlamakta olduğumuz 500,000 ton/yıl kapasiteli Mersin Polipropilen tesisimiz için değerli bir hazırlık niteliğinde olacaktır. Bu yatırımımızın “tek millet, iki devlet” şiarına katkıda bulunacak bir girişim olacağı inancıyla, tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.”