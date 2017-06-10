Tekstil devi Bossa satıldı

Sabancı grubu şirketi Bossa,yüzde 93.75 payı olduğu Akkardan Sanayi'deki payını ,Akkardan'nın yüzde 100 hissesine sahip olan Serap Kantül'ün payını satmasıyla, hisselerin devri için Rekabet Kuruluna başvuru yapmıştı.Şirket bu başvuruya Rekabet Kurulundan olumlu yanıt geldiğini bildirdi.

İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI



Şirketimizin %93,75 hissesine sahip Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tarafımıza gelen bilgiye göre;

Akkardan hisselerinin devredilmesiyle ilgili yapılan Rekabet Kurulu başvurusu 08.06.2017 tarihinde olumlu karşılanmış ve gerekli izin alınmıştır.

Akkardan hisselerinin tamamına sahip Sayın Serap Kantül'ün, elindeki tüm hisseleri Sayın İsrafil Uçurum ve Sayın Yusuf Uçurum'a devretme işlemi 09.06.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği; Bossa hisselerine ilişkin olarak zorunlu pay alım sürecinin başlatılması için, altı iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.