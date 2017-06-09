Tekstil devi ikinci kez satıldı

Sabancı Ailesi'nin 66 yıl önce kurduğu tekstil devi Bossa ikinci kez el değiştirdi. Sabancı'nın 2008'de Akkardan A.Ş.'ye sattığı Bossa, Adanalı Oğuz Tekstil'in sahiplerine satıldı.

Konu ile ilgili Bossa'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimizin %93,75 hissesine sahip Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tarafımıza gelen bilgiye göre;

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Akkardan hisselerinin devredilmesiyle ilgili yapılan Rekabet Kurulu başvurusu 08.06.2017 tarihinde olumlu karşılanmış ve gerekli izin alınmıştır.

Akkardan hisselerinin tamamına sahip Sayın Serap Kantül'ün, elindeki tüm hisseleri Sayın İsrafil Uçurum ve Sayın Yusuf Uçurum'a devretme işlemi 09.06.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği; Bossa hisselerine ilişkin olarak zorunlu pay alım sürecinin başlatılması için, altı iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır."

Şirketten KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise, şirketin yönetim yapısının da değiştiği vurgulandı.