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  4. 08 Kasım 2018 13:41

Tesla’nın yeni CEO’su belli oldu

Tesla’nın kurucusu Elon Musk'ın yerine atanan yeni CEO Robyn Denholm oldu.

Tesla’nın yeni CEO’su belli oldu
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Tesla, şirketin dokuz üyeli yönetim kurulundaki iki kadın üyeden biri olan Denholm’un yeni görevine hemen başladığını; ancak, Avustralyalı telekomünikasyon şirketi Telstra’nın finans müdürlüğünden istifasının kesinleşeceği altı aylık ihbar süresi sonrasında görevini tam zamanlı olarak yürütebileceğini duyurdu.
Tesla'nın açıklamasında, Denholm’ün Telstra’dan ayrılana kadar Tesla’nın denetim komitesinde yer almayacağı eklendi.



Yeni atama ile ilgili konuşan Musk, Denholm ile yakından çalışmak için sabırsızlandığını söyledi ve ekledi:
"Robyn hem teknoloji hem de otomotiv alanlarında tecrübeli. Son dört yılda, Tesla’nın yönetim kurulunun bir üyesi olarak büyük katkıları oldu."

Denholm de, şirkete inancının tam olduğunu belirtti ve "Tesla’nın misyonunu inanıyorum, Tesla’nın sürdürülebilir karlılığını ve hisse değerini yükselmek için çalışacağım" dedi. (Fotoğraflı)

DHA

tesla , ceo , elon musk
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