THY, Arnavutluk uçuşlarına başlıyor

Arnavut konusunda Türk Hava Yolları geçen yıl görüşmeler başlamıştı. Yapılan anlaşma ile bu yıl havayolu şirketinin kuruluşu tamamlandı. Şirketin yüzde 51i Arnavutluk Ekonomi ve Turizm Bakanlığına ait Albcontrolde kalan yüzde 49u ise Türk Hava Yollarının oldu.

İki adet Airbus A319la uçacak Arnavutluk Havayolları, İstanbulun ardından Priştine, Üsküp, Zagreb, Podgorica, Saraybosna ve Avrupada diğer ana noktalara uçuşlar gerçekleştirecek. THY yönetim olarak da yeni kurulan şirketi destekleyecek.



Arnavutlukun milli havayolu olan Albanian Airlines 2011de, özel şirket Belle Air de 2013te iflas etmişti. Halen Arnavutluk merkezli bir havayolu şirketi bulunmuyor. Ülkeye yabancı havayolları sefer yapıyor.



BOSNA HAVAYOLLARINA DA ORTAK OLMUŞTU



Türk Hava Yolları, 2008de Bosna-Hersekte kurulan Air Bosnaya ortak olmuştu. Yüzde 49luk paya sahip olan THY dört yıllık operasyonun ardından hisselerini hükümete devrederek çıkmıştı.